Viki Ráková 2 mesiace po pôrode: Opäť v spoločnosti a... Nahodila MINI!

BRATISLAVA - Sexi mama! Viki Ráková (38) aktuálne prežíva najšťastnejšie obdobie svojho života. Len pred dvomi mesiacmi sa totiž stala dvojnásobnou mamou. Svojmu partnerovi Róbertovi Lakatosovi porodila synčeka Benjamína. No teraz si od svojich ratolestí na chvíľu odskočila do spoločnosti. A nahodila sa do zvodných minišiat!

Pred dvomi rokmi sa na televízne obrazovky vrátil po dlhých 11 rokoch markizácky seriál Susedia. Aktuálne sa vysiela už druhá "nová" séria a počin sa teší veľkému úspechu. Tvorcovia sa preto rozhodli svojim fanúšikom priniesť spoločenskú hru Susedia na cestách a uviedli ju do sveta v jednom z bratislavských nákupných centier v utorok popoludní.

Krstu sa zúčastnili všetci herci z televízneho počinu... No rozhodne najviac pozornosti pútala Viki Ráková. Tá sa totiž len na začiatku septembra stala dvojnásobnou mamičkou. No to, že len pred „pár týždňami“ rodila, však na nej vôbec nebolo vidieť. Tmavovláska sa nahodila do sexi krátkych čiernych šiat a vyzerala v nich naozaj božsky.

Viki Ráková sa objavila v spoločnosti len dva mesiace po pôrode druhého synčeka. V čiernych minišatách vyzerala super. Zdroj: TV MARKÍZA

Akciou sprevádzala moderátorka Kristína Kövešová a krstným otcom novej hry sa stal spevák Peter Nagy. Zaujímavosťou je, ČÍM sa dielo uvádzalo do sveta - bežne sa novinky krstia alkoholom, no Susedia sa rozhodli na toto využiť niečo naozaj šokujúce.... Krém na odstránenie strií, takzvaný striakiller.

Nová spoločenská hra sa krstila krémom na strie. Zdroj: TV MARKÍZA