FOTOGALÉRIA z červeného koberca: ŽBIRKOVE ŽENY spolu, trendy Heribanová aj známe Slovenky v krojoch!

Galavečer Slovenka roka je oslavou výnimočných slovenských žien. Odovzdávanie cien si tak, ako po minulé roky, nenechalo ujsť obrovské množstvo známych tvárí. A keďže dresscodom večera bol black tie alebo kroj, na červenom koberci sa rozhodne bolo na čo pozerať.

Hneď v úvode upútala pozornosť manželka Mira Žbirka, Katka, ktorá sa z pochopiteľných dôvodov zahalila do čiernej. Aj tá však na nej vyzerala veľmi šik - čipkované šaty totiž niekde viac odhaľovali, inde zahaľovali, navyše hádzali odlesky zlatej... Módny kúsok plavovláska doplnila perleťovou kabelkou a čiernou stuhou vo vlasoch.

Spoločnosť jej robila druhá veľmi dôležitá žena v Mekyho živote - česká speváčka Martha, ktorá so slovenským hudobníkom nahrala hit Čo bolí, to prebolí. Tá rovnako do Slovenskej filharmónie dorazila celá v čiernom. Iba lodičky si zladila s červeným rúžom, ktorý mala na perách.

Pohľady pútala aj moderátorka Alena Heribanová. Tá sa tiež nahodila do čierneho elegantného overalu, ale ozvláštnila ho veľmi trendy doplnkami. Na uši si dala čierne výrazné náušnice, na ktoré by zrejme len máloktorá žena nabrala odvahu. V ruke sa jej zas leskla strieborná kabelka, ktorú doladila so sandálikmi v rovnakej farbe.

No do spoločnosti zavítali aj známe ženy, ktoré sa rozhodli obliecť podľa druhej možnosti navrhovanej dresscodom. Bývalá moderátorka Lucia Forman Habancová aj prominentná fotografka Petra Ficová dorazili na galavečer v tradičnom slovenskom kroji. A veľmi im to pristalo, čo poviete?

