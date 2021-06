O 40 rokov mladšia Soňa Müllerová: Tajomstvo maturitnej fotky!

Soňa Müllerová tento rok oslávi 60 rokov. No hoci má dve dospelé deti, vďaka štíhlej postave, šarmu a štýlovému obliekaniu jej ľudia zvyčajne hádajú menej. Na sociálnej sieti často vidíme komentáre typu, že vyzerá o 20 rokov mladšie, než je jej skutočný vek.

Zdroj: Instagram SM

Aktuálne dala moderátorka fanúšikom šancu obzrieť sa až o 40 rokov dozadu. Ukázala im totiž fotografiu z maturitného tabla. Mala vtedy 19 rokov a dokonca aj pri tomto zábere sa objavili poznámky, že veru na maturantku nevyzerá a ľudia by jej tipovali nižší vek.

Fotografia je z roku 1980 a ako aj Soňa v popise poznamenala, bola vtedy moderná takzvaná fúkaná. Na snímkach z toho obdobia väčšina dievčat a žien vyzerá aj kvôli účesom o desiatky rokov staršie, no pri Müllerovej to proste neplatí. A to sa dokonca aj nalíčila, čo často tiež pridáva roky. „Táto fotka z maturitného tabla je výnimočná aj tým, že som bola na nej prvýkrát v živote namaľovaná,” prezradila moderátorka. Nuž, evidentne sa ž vtedy dokázala upraviť s vkusom.

Zdroj: Instagram SM

