Problémy počas priameho prenosu: Stačila minúta a Najväčšieho Slováka by sme nespoznali!

Ostro sledovaná anketa Najväčší Slovák rozvírila vášnivé diskusie, a tak boli všetci zvedaví, ktorá osobnosť nakoniec vo verejnom hlasovaní získa najviac hlasov a získa tak titul Najväčší Slovák. Nakoniec sa tejto pocty dostalo diplomatovi a politikovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý s prehľadom predbehol druhého Ľudovíta Štúra. Tretie miesto obsadil kňaz Anton Srholec.

Ako to už však pri priamych prenosoch býva, nie všetko vždy prebieha podľa plánu a s kritickými situáciami sa museli popasovať aj počas galavečera. Len málo totiž chýbalo k tomu, aby vysielanie ešte pred vyhlásením výsledkov odstrihli. Informácie zo zákulisia nám priblížil producent a režisér projektu, Peter Núñez. „Boli sme dlhší, než sme chceli byť. Výrazne dlhší a nemali sme objednanú trasu na satelite na taký dlhý čas. Takže priamo z voza ľudia z RTVS komunikovali s Telenorom, aby nám predĺžil trasu a my sme nevedeli, či sa to stane, ešte minútu pred tým, ako nás mali vypnúť. Mohlo sa pokojne stať, že 22:15 - ešte pred vyhlásením výsledkov - nás vypnú a bude čierna diera," prezradil.

Zdroj: Jan Zemiar

Počas prenosu sa televízia musela vysporiadať aj s ďalšími, o čosi úsmevnejšími problémami. „Naraz fungovalo 15 mikrofónov a viacerí účastníci mali brady, takže občas sa zvukárom stalo, že počuli strašný šramot a netušili sme, kto si práve poškriabal líce, alebo kde sa to stalo," prezradil Núñez s úsmevom. Nuž, aj takéto problémy musí výrobný tím zvládať.

Celkovo však bol režisér a producent, ktorý pôvodne študoval za učiteľa dejepisu, s anketou spokojný. Ako prebiehala študentská časť ankety a prečo mal ako študent pri maturite problémy? Dozviete sa v našom video rozhovore.