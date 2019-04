Hanbí sa za ňu? Známy herec tají vzťah so slovenskou speváčkou... Zasa sa na ňu vykašľal!

BRATISLAVA - Sima Martausová (31) si bola počas sobotného galavečera odovzdávania cien prevziať sošku za víťazstvo v kategórii najlepšia speváčka. Hoci by ste čakali, že po jej boku bude sedieť jej partner, mýlili by ste sa. Sympatickú brunetku do budovy SND neprišiel v tento dôležitý moment podporiť. A nestalo sa to po prvý raz!