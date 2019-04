Adela Vinczeová sa nezdá: Pred divákmi pobehovala v župane, ukázala bobra aj bradavky!

BRATISLAVA - Čo by pre divákov neurobila?! V poslednej časti 2 na 1 si s Danom Danglom (44) vzali na paškál herečku Dianu Mórovú (49), a tá sa pri odplate poriadne vybúrila. Ako neskôr povedali samotní moderátori, toto bola najhoršia odplata, akú zažili. Ryšavka ich prinútila skúsiť si, aké to je hrať, keď ste celkom nahý. Adela Vinczeová (38) tak ukázala bobra aj bradavky!

Toto sa jej ani nesnívalo. Adela Vinczeová patrí medzi najlepšie moderátorky a v tandeme s Danom Danglom zabávajú divákov na Markíze v šou 2 na 1. Do relácie si tentoraz pozvali Dianu Mórovú, ktorú poriadne potrápili v rozličných bránach, ktorými si musela prejsť.

Posledným hosťom v relácii 2 na 1 bola Diana Mórová. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako býva dobrým zvykom, keď adept všetko zvládne, nasleduje odplata. Didi sa rozhodla vrátiť im všetky nástrahy tým, že si skúsia, aké to je pre herca byť pred divákmi nahý. „No, tak budete sa pomaly vyzliekať. No veď tak, tam ste to videli. Bolo to v náznaku,“ povedala ku koncu relácie Mórová na margo ukážky, čo ich čaká. „Aby ste vedeli, čo to je - byť obnažený pred publikom,“ vysvetlila herečka, na čo ihneď reagoval Dangl: „Čiže my toto môžeme zažiť teraz, že tu holí budeme vlastne. To je bomba!“

​Neskôr už Adela aj Dano ležali spolu v posteli a Diana sa zahrala na rozprávača príbehu. Oboch ich tak prinútila vstať a odhaliť sa. Prvý si to odniesol zabávač, ktorého poslala po šampanské a ukázal tak v plnej kráse svoje chlpaté prirodzenie.

Dano Dangl a Adela Vinczeová skončili spolu v posteli. Zdroj: TV MARKÍZA

Potom prišla na rad ostrieľaná moderátorka, ktorá mala vstať a ísť do „kúpeľne", no ešte predtým sa zastaviť po župan, ktorý jej nešikovne spadne. Hoci sa Adela zastrájala, že ona je šikovná, nakoniec sa riadila scenárom a otočená k publiku nechala župan padnúť. Divákom sa tak naskytol pohľad na stojace bradavky a riadneho bobra medzi nohami, ktorého by jej mohla závidieť aj Alex Wortex.

Dangl nezabudol Adelu okomentovať: „Ježiš to je, to je údes toto!“ a keď jej padol župan, chytil doslova záchvat smiechu. Keď sa Adela vrátila do postele, zhodnotila, že sa cíti veľmi trápne. Treba však podotknúť, že obaja na sebe mali kostým nahého tela, no aj napriek tomu im to bolo veľmi nepríjemné. „Toto je najhoršia odplata, akú sme kedy zažili,“ povedal Dangl. „Neviem, či ste si to uvedomili, ale toto nie sú moje prsia, hej?“ podotkla Adela a nezabudla dodať: „Nám si dala zlíznuť si to najhoršie, čo vy herci si môžete zažiť.“

Adela Vinczeová ukázala bradavky aj bobra! Zdroj: TV MARKÍZA