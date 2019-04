Popôrodné problémy krásnej missky: TOTO ju trápi dodnes!

NITRA - Bývalá víťazka Miss Universe Ľubica Šimiaková sa už celé tri mesiace teší zo svojho prvého synčeka Martinka. Rodičovstvo si krásna mamička vychutnáva naplno, no po fyzickej stránke ešte stále nie je úplne tip top. Kráska sa však nevzdáva. Otvorene prehovorila o svojich problémoch a chystá sa na tvrdý boj!

V dobe sociálnych sietí a dokonalých fotografií celebrít či influencerov je ťažké nepodľahnúť predstave, že dokonalosť predsa len niekde existuje. Famózne zábery sú pritom často záležitosťou osvetlenia, dobre zvoleného filtra a neraz aj fotoshopu.

Vyviesť z omylu sa svojich fanúšikov rozhodla aj bývalá víťazka Miss Universe Ľubica Šimiaková. Tú prekvapili ich reakcie na fotku v plavkách, kde jej chválili peknú postavičku po pôrode. Kráska to však vidí inak a rozhodla sa poodhaliť problémy, ktoré ju dodnes trápia.

Zdroj: Instagram L.S.

„Brucho vyzerá fajn, keď ho stiahnem, ale vďaka diastáze mi tie brušné svaly tak nejako nedržia všetko pokope, ako by mali. Keď sa uvoľním, alebo keď si sadnem, brucho sa mi doslova vyleje." Ľubica sa posťažovala aj na strie, no jedným dychom dodáva, že ju určitým spôsobom tešia. „Je to také znamenie alebo pamiatka na tehotenské bruško a pôrod," vyhlásila s hrdosťou. Napriek tomu sa však rozhodla s diastázou - rozostúpením brušných svalov - zabojovať a získať naspäť postavu, ktorou sa pýšila pred tehotenstvom.

Zdroj: Instagram L.S.

Pôvabná blondínka má však jasno v tom, čo je v jej živote najdôležitejšie, a tým je určite malý Martinko. Z drobných nedostatkov si preto príliš ťažkú hlavu nerobí. „Proste som vďačná za všetko na svojom tele, čo kričí, som mama!"