BRATISLAVA - Kali je momentálne na roztrhanie. Po vynikajúcom a úspešnom albume Dovi Dopo nasledovalo možno ešte úspešnejšie turné, počas ktorého pobehal kluby na Slovensku i u našich českých bratov. Mimo iných tiež vypredal Hant Arénu v Bratislave. To sa už predtým síce podarilo Rytmusovi a Separovi, no aj tak je to obrovský úspech a zážitok, na ktorý sa tak skoro nezabúda.