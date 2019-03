Hrá ako kráľ: Zažite veľkolepú hudobnú show na Bratislavskom hrade

Nebude treba samostatný generátor ani čakať niekoľko hodín, aby sa nič neudialo. Mladý hudobník Filip Jančík sľubuje obrovský večer plný prekvapení a kultovej hudby už 15. júna. Na západnej terase Bratislavského hradu, kde len pred pár mesiacmi ohúril legendárny Sting, zažijú fanúšikovia filmových skladieb kráľovské hýčkanie.

Priamo z najväčšej dominanty hlavného mesta zaznejú najznámejšie soundtracky z filmov Počiatok alebo Pulp Fiction, ság Harry Potter či Piráti z Karibiku, ale aj znelka aktuálneho televízneho fenoménu Game of Thrones. Sprievodom bude veľká kapela spolu so sláčikovou sekciou. Ak by niekto čakal nóbl zábavu s monoklom na oku, bude odchádzať skutočne prekvapený. Jančík je po vlaňajšku známy tým, že do svojich produkcií vkladá aj pútavé svetelné divadlo.

Filip Jančík sa vo svojich 26 rokoch môže pochváliť naozaj pôsobivým “cévéčkom”. Dostal sa do pozornosti kanadskej pop-rockovej hviezdy Avril Lavigne. V roku 2015 spolu vystúpili na otváracom ceremoniáli Špeciálnych olympijských hier. Tamojším divákom predstavili hymnu Fly. Začiatkom minulého roka zas na jeho adresu nešetril chválami sám Karel Gott. Stalo sa tak v rámci megakoncertu na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu, kde Jančík vystupoval.

Filip Jančík v Kuwaite:







Okrem podpory úspešných kolegov sa slovenský huslista môže pýšiť aj skúsenosťami zo zahraničných pódií a ulíc. Podmanil si návštevníkov koncertov v Spojených štátoch amerických, Rusku, Fínsku, Švédsku a Singapure. Obzvlášť stojí za zmienku pozvanie do Kuvajtského národného divadla či nedávne vystúpenie v priestoroch národného rozhlasu v Dánsku a Belgicku.

Filip Jančík v Dánsku:

S nákupom lístkov sa treba poponáhľať. Výsostné miesta sa ujdú všetkým divákom do naplnenia kapacity hradu. Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -