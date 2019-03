Posledné želanie Pomejeho splnené nebolo: Pochovaný chcel byť TU!

Jiří Pomeje sa totiž nechal počuť, že by si želal, aby miestom jeho posledého odpočinku bol cintorín v Českom Krumlově. Práve tam totiž odpočíva jeho najlepší kamarát, spevák Petr Muk († 45). Ten zomrel ešte v roku 2010 po tom, ako si siahol na život. Pomeje a Muk mali veľmi silný vzťah a navštevovali sa vždy, keď na to bola príležitosť. Často obdivovali krásu Českého Krumlova. A hercovi učarovalo nielen mesto, ale aj samotný cintorín.

Zdroj: SITA/Profimedia/Topky.sk

„Kedykoľvek ideme s Ivetou za našimi do Českých Budějovic, alebo niekam tamtým smerom na juh, vždy sa stavíme za Petrom,“ vyjadril sa pre český portál blesk.cz Pomeje ešte v čase, keď s Ivetou tvorili pár. „Tam by som chcel raz byť, keď to tu na tomto svete zabalím. Je to nielen najkrajšie miesto na svete, ale aj cintorín. Je tam kľud, spievajú vtáci a počujete šumieť aj tú Vltavu.“

Herec si pravdepodobne nepredstavoval, že mrazivé slová sa naplnia tak skoro. Jeho želanie však vyslyšané nebolo a rodina sa rozhodla pochovať ho v Českých Budějoviciach, kde žijú aj jeho rodičia.