Tekelyovej osobná skúsenosť s rakovinou: Pre TOTO sa rozhodla pomáhať!

BRATISLAVA - Zdravie máme len jedno. Fráza, ktorú počul už každý z nás, no málokto si skutočne uvedomuje jej význam. Emma Tekelyová (66) však dobre vie o čom je reč. Po tom, ako sa v minulosti stretla so zákernou chorobou, teraz sa rozhodla pomôcť ostatným.

Emma Tekelyová patrí k najkrajším Slovenkám a dlhé roky sa pohybuje vo svete módy a štýlu. Preto keď prišla ponuka pomôcť skrášliť ženy zasiahnuté rakovinou, nezaváhala. Spolu s dlhoročnou kamarátkou a televíznou kolegyňou Soňou Müllerovou a moderátorkou Jankou Špankovou sa rozhodli spríjemniť aspoň jeden bežný deň žien trpiacich práve týmto ochorením. „Chceme pomáhať a vyhľadávať rôzne projekty a toto bolo úžasné." Emma však zároveň priznala, že s rakovinou má, bohužiaľ, tie najhoršie skúsenosti. „Mne zomrela na rakovinu najlepšia kamarátka, keď mala 39 rokov. A ja to nosím v sebe," odhalila Tekelyová trpkú spomienku z minulosti.

Aj preto sa rozhodla zapojiť do iniciatívy pod názvom Vyparáďme sa pre život, ktorej cieľom je zdôrazniť potrebu novej liečby pre metastatický karcinóm hrubého čreva, ale aj potrebu ďalších liečebných postupov, ktoré sú dostupné, no na Slovensku zatiaľ chýbajú. V rámci iniciatívy si všetky dámy užili deň venovaný sebe a svojmu zovňajšku. „Keď sa niekto dozvie, že má rakovinu, tak sa mu zrúti svet, psychika a všetko. So Soňou Müllerovou a s Jankou Špankovou z aliancie NIE rakovine sme si sadli a vymysleli sme Paráďme sa pre život. Vyparádiť sa pre život znamená nádej. Chcem sa páčiť, chcem byť pekná a chcem žiť."

Televízna moderátorka a spisovateľka priznala, že z nevšedného dňa si odniesla hlavne veľký kus pozitívnej energie. „Oni niečo odovzdali nám, a my im. Sme ľudia a treba si pomáhať." Dámy, klobúk dole!