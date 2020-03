Emma Tekelyová priznala problémy s nadváhou: 6 kíl navyše za jediný mesiac... Toto je dôvod priberania!

Emma Tekelyová

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Má 67 rokov, no postavu jej môže závidieť nejedna mladšia žena. Bývalé modelky sa často udržiavajú vo forme aj po skončení tejto kariéry, no Emma Tekelyová najnovšie priznala, ako presne to bolo s jej váhou. Najprv žila len na káve a neskôr začala rapídne naberať kilá!