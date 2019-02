Vydatá Verešová v sprche s cudzím chlapom: On kompletne HOLÝ a... Andrea mu robila TOTO!

Video, v ktorom dominuje sexi modelka, sa objavilo na internete pred niekoľkými dňami a videlo ho už viac ako 100-tisíc ľudí. Verešovú zachytáva v spoločnosti neznámeho muža aj vo veľmi chúlostivej situácií - v sprche. Muž je pritom úplne nahý a modelka ho umýva. Neskôr si, zabalení len uterákoch, dopriavajú relax v saune.

Rozvod krásky s českým podnikateľom Danielom Volopichom (54) však v tomto prípade nehrozí. Video je totiž vydarenou reklamou českej spoločnosti, ktorá sa týmto spôsobom snaží zaujať potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Slovenská topmodelka si v reklame strihla rolu personalistky, ktorá sa doslova nadštandardným spôsobom stará o nového zamestnanca. Chlapíka najskôr dôkladne pucuje v sprche a po práci si zájdu dokonca do sauny a s úsmevom popíjajú kokosovú šťavu.

Zdroj: youtube - Workpress Aviation

A ako sa zdá, funguje to! Pod videom pribúdajú pozitívne ohlasy, neprekvapivo, všetky od mužov. "Lepšiu reklamu na džob som nikdy nevidel. Palec hore," pochvaľuje si jeden z nich. Druhý dokonca zvažuje myšlienku, že by sa vo firme zamestnal. "Urobilo to na mňa dojem... ale som zďaleka."

Andrea Verešová už niekoľkokrát privoňala k herectvu a zahrala si menšie roly v seriáloch či filmoch. V minulosti ju údajne oslovili aj z Hollywoodu, kde jej ponúkli zahrať si po boku Brada Pitta v slávnom filme Trója. Andrea však mala úlohu krásnej Heleny odmietnuť. Ktovie, koľko nových zamestnancov sa podarí sexi Andrei vďaka novej reklame nalákať do práce.