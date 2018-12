Mladá hviezda z Oteckov otvorene o Vianociach: TOTO sú moji vyvolení... A čo Silvester?

„Vianoce budem tráviť s rodinou. S maminou, ktorá pre mňa znamená všetko, so sestrou Simonkou, s ktorou si neskutočne rozumiem a, samozrejme, aj s ocinom a mojím psom. Vianoce sú pre mňa sviatok lásky, pokoja a najmä voľného času, ktorý je určený pre rodinu. Je to čas, kedy by ste sa mali zmieriť s každým vaším nepriateľom a ukázať mu, že ego nie je zložka, ktorá u vás prevažuje. Že máte aj srdce,“ uviedol.

Na sviatočnom stole nebudú chýbať kapustnica a kapor. Okrem nich si v rodine mladého herca zo seriálu Oteckovia pochutnajú aj na opekancoch. „Počas dňa, samozrejme, nejeme vôbec nič, aby sme sa viac tešili na štedrovečernú večeru - oblátky s medom, orechami a cesnakom, kapustnicu, vianočného kapra so zemiakovým šalátom a opekance s bryndzou alebo makom. Pod obrus dávame peniaze, aby bol nasledujúci rok úspešný aj v tomto smere. A snažíme sa udržiavať dobrú náladu pri stole,” zažartoval Oswald.

Oslavy Silvestra bude tráviť po prvý raz bez rodičov, na Donovaloch s priateľmi. A čo si želá do nového roka? „Ja mám v živote len jedno prianie, a to byť šťastný. Všetko ostatné sú len podkategórie šťastia,“ uzavrel.