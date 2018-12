Najstaršia slovenská herečka (91) popiera zákony prírody: Marína, ukáž občiansky!

BRATISLAVA - V stredu večer sa v Primaciálnom paláci v našom hlavnom meste konal galavečer s názvom Osobnosti Bratislavy 2018. Medzi pozvanými bolo mnoho významných žien a mužov - nemohla medzi nimi preto chýbať ani obľúbená slovenská herečka Marína Kráľovičová. Pri pohľade na ňu by však len málokto tipoval, že umelkyňa minulý rok prekročila prah 90-ky. Tá žena popiera všetky zákony prírody!

Včera večer sa Marína Kráľovičová vybrala do Primaciálneho paláca na galavečer Osobnosti Bratislavy 2018. V spoločnosti ju sprevádzala dcéra Jana Kocianová. No pri pohľade na dvojicu by len málokto tipoval, že ide o mamu s dieťaťom a že vekovo ich delia desiatky rokov.

Marína Kráľovičová dorazila do spoločnosti v sprievode dcéry Jany Kocianovej. Zdroj: Profimedia

Legendárna slovenská herečka posledných 20 rokov ohuruje verejnosť svojím výzorom. Oblieka sa mladistvo, srší obrovskou energiou... Navyše má aj super figúru. A aby toho nebolo málo, aj po deväťdesiatke aktívne hrá v divadle.

A inak tomu nebolo ani včera. Na sebe mala slušivú pruhovanú blúzku, čiernu sukňu a vysoké čižmy. Pridala červený rúž na pery, svojský temperament, široký úsmev a... Marína, to vážne máš toľko rokov? Ukáž občiansky!

Pri pohľade na Marínu Kráľovičovú by málokto tipol, že má vyše 90 rokov. Zdroj: Profimedia