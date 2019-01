Jakubec zverejnil cenník svojich služieb a rúbe poriadne vysoko: Vážne chce toľko za TOTO?

Za posledné obdobie sa okolo Martina Jakubca poriadne víri vzduch. V novembri šokoval, keď si vzal o 30 rokov staršiu Božanku, pričom na svadbe mal zarobiť okolo 30 000 eur. Hneď na to odišli na svadobnú cestu do Ameriky, no ľudia mali dojem, že je tam sám. Vtedy dokonca vyrukoval s návrhom, že ak dostanú 2 milióny, tak sex s Božankou budú vysielať naživo.

V novembri šokoval svadbou s Božankou. Zdroj: Jan Zemiar

Neskôr sa s veľkou vervou pustil do zaľúbencov Rytmusa a Jasminy. Tvrdil, že celé tehotenstvo je výmysel a oni sa len opičia po ňom a Božanke. Práve oni mali byť totiž prví, u koho sa skloňovalo dieťa. Nakoniec si rypol aj do raperovho boxerského zápasu s Marpom a vyzval ho do ringu.

„Už pred 4 rokmi bolo jasné, kto je KING, kráľ. Nie nejaký Turek, ale Jakubec. Do ringu sú prípravy zahájené. Keďže Turek sa k ničomu nemá a bojí sa ma, je tu ponuka pre každého, kto by chcel so mnou byť v ringu a porozprávať sa. Umožním to tomu, kto mi zaplatí 400 tis. za moju účasť. Keď Turek zobral 200 tis., musím byť hodnotnejší predsa," napísal Jakubec, ktorý snáď tú sumu nemohol myslieť vážne.

Okrem toho pripojil aj kompletný cenník svojich služieb, ktorých je naozaj hojne a človek sa už čuduje, čo všetko ponúka. Môžete si už neho napríklad objednať koncert ako darček pre rodičov za 999 €, večeru so spevákom za 399 €, harmonizáciu čakier a energií za 80 € a ak ste osamelý, zahrá vám aj zadarmo.

Kompletný cenník Martina Jakubca. Zdroj: Instagram M.J.