Obrovský úspech bývalého superstaristu: Zabodoval v maďarskom X-Faktore!

BUDAPEŠŤ - Najprv sa prebojoval do finálovej desiatky v speváckej súťaži slovenskej Superstar, teraz zabodoval aj u našich susedov v X-Faktore. Hoci sa Robo Šimko (29) nestal víťazom šou, spevu sa venuje dodnes a spieva v kapele Massriot.

V tretej Superstar sa mu podarilo prebojovať do finálovej desiatky. Aj napriek tomu, že sa zlatej priečky nedočkal, spievať neprestal. Aktuálne koncertuje so svojou kapelou Massriot a okrem toho sa vďaka svojmu hlasu dostal aj medzi najlepších spevákov maďarského X-Faktoru.

So skupinou Massriot sú aktuálne na svojom turné. Zdroj: Instagram Massriot ​

V osobnom aj pracovnom živote sa mu darí. Pred tromi rokmi sa oženil s tmavovlasou Lenkou a čo sa týka muziky, tak tú tvorí aj vďaka kapele. Aj tak sa mu hudby málilo a vyskúšal šťastie v celosvetovom formáte speváckej šou.

Za manželku si zobral tmavovlásku Lenku. Zdroj: Facebook R.Š.

Odskočil si k našim maďarským susedom na kasting, kde porotu ohúril skladbou od Eda Sheerana, Castle on the hill a vyslúžil si standing ovation. Dostal sa medzi 30 najlepších spevákov, no vypadol tesne pred bránami finále, kedy sa mu stala osudnou legendárna skupina Queen.

Robo pred finále ochorel, a tak sa mu nepodarilo postúpiť. „Dostal som sa s odídeným hlasom v podstate do top 30, skúsil som a bolo mi tam veľmi dobre, spoznal som mnoho skvelých ľudí a nadobudol mnoho doslova priateľov, s ktorými som v kontakte od leta dodnes a tie priateľstvá sú v živote neskutočne dôležité. Bol to skvelý zážitok a to, že som už ďalej nešiel, na tom naozaj nezáleží,” vyjadril sa Robo.