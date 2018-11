Hrdličky z Markízy sú od seba: Tichý rozchod a… Ona má už iného!

A rovnako ako vzťah, ututlať sa im podarilo aj rozchod. Pár si dal totiž zbohom ešte pred začiatkom leta, čo pre Nový čas potvrdila aj herečka. „Vzťah sme z rôznych príčin, najmä časových ukončili pred letom,” priznala v spomínanom denníku. Hlavu v smútku však rozhodne nemá.

Prezradila, že v jej živote sa už objavil iný muž a nie je z brandže. O takého by údajne už ani nemala záujem. „Priateľ je. Hercov už nechcem. Už som si uvedomila, že by som pre zmenu mohla vyskúšať niekoho normálneho,” vyhlásila predstaviteľka Emy zo seriálu Oteckovia.

Jana Kovalčíková a Roman Poláčik už tvoria pár iba na televíznych obrazovkách. Zdroj: TV MARKÍZA

Dvojica sa rozišla ešte pred začiatkom leta, naďalej sa však stretávajú na pľaci pri nakrúcaní. Zdroj: TV MARKÍZA

A čo na to jej bývalý partner? Ten síce o rozchode veľmi hovoriť nechcel, no vyjadril sa k tomu, ako to momentálne medzi ním a Kovalčíkovou vyzerá. „Prezradím len toľko, že s Jankou sme zostali dobrí kamaráti, ktorí sa na seba môžu vždy spoľahnúť,” dodal na záver herec