Rozhodne nepatrí do starého železa! Česká speváčka (72) vydala album... Žne obrovské úspechy

„Mám z toho veľkú radosť, pretože album je vonku len necelé tri mesiace,“ poznamenala v rozhovore. Koncert v Lucerne bude pre ňu podľa vlastných slov zároveň akýmsi vyvrcholením sezóny. „Je to fuška, bude to veľký koncert, ktorý si vyžaduje špeciálnu prípravu, no ja to mám hrozne rada. Keby som nebola v takej práci, asi mi je horšie,“ uznala 72-ročná interpretka, ktorá sa v pondelok predstaví na pódiu spolu s tanečníkmi a akrobatmi zo skupiny Losers Cirque Company a ako hosť si s ňou zaspieva Marek Ztracený, ktorý pre ňu napísal i titulnú pesničku jej novej štúdiovky. „Marek je teraz u nás v Česku veľmi populárny a je to veľmi milý a talentovaný človek,“ podotkla Zagorová.

Speváčku okrem pražského koncertu do konca roka čakajú ešte ďalšie vystúpenia. „Posledné mám 22. decembra a potom zas začne práca iného druhu, pretože budem variť a obsluhovať ľudí a starať sa o nich. Ale teším sa, pretože to bude oproti koncertovaniu a jazdeniu skôr odpočinok,“ usmiala sa sympatická blondínka.

Nákup darčekov podľa vlastných slov necháva tradične na manžela, operného speváka Štefana Margitu. „Štefan, zaplať pánboh, rád nakupuje darčeky. Ja to vôbec neviem, naozaj vôbec. Každý je ale, myslím si, na niečo iné a ja sa zas pokúsim vytvoriť na Vianoce to teplo domova. Už sa na tie sviatky naozaj veľmi teším,“ uzavrela.