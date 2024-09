NOČNÁ MORA sa naplnila: Na dom slovenskej miss sa VALÍ VODA... Okamžitá EVAKUÁCIA!

II. vicemiss Luciána Čvirková (Zdroj: Instagram LC)

Európa sa v týchto dňoch pasuje s rozsiahlymi povodňami. Od šiestej hodiny ráno platí pre bratislavský úsek Dunaja tretí povodňový stupeň a hladina stále stúpa. Ako informuje SHMU môže dosiahnuť úroveň až 910 centimetrov. Problémy však kvôli výdatným dažďom robia aj iné vodné toky a mnohé malé potôčiky sa menia na rozbúrené rieky.

Viaceré obce a mestské časti preto upozornili svojich obyvateľov, aby boli pripravení na možnú evakuáciu. Medzi inštrukciami bolo, aby si zbalili potrebné veci a v prípade, že to situácia bude vyžadovať, okamžite opustili svoje obydlia. Nočná mora sa naplnila aj 2. vicemiss Slovensko 2013 Luciáne Čvirkovej. Tá na sociálnej sieti Instagram prezradila, že sa s rodinou museli evakuovať.

„Zbaliť veci do troch tašiek a odísť z domu je jeden z najhorších pocitov. Nás dom zatiaľ síce zaplavený nebol, no pár desiatok metrov nižšie to už susedia, bohužiaľ, povedať nemôžu,“ uviedla Luciána s tým, že dom zabezpečili, ako sa len dalo. Teraz už záleží len na prírode, či aj ich príbytok skončí pod vodou alebo sa stane zázrak a apokalypsa ich minie.

