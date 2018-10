Módne (s)hity: Nudná Orviská, dokonalá Pallová a... Toto je NAJHORŠÍ stajling večera!

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch sa v šoubiznise konalo viacero spoločenských akcií. My vám ešte prinášame druhú časť outfitov zo slávnostného otvorenia nového exkluzívneho SPA centra na nábreží Dunaja. Ako sa hostia vyobliekali? Na to si posvietila stajlistka Andrea Ziegler.

Kristína Krajčírová, Miss Slovensko 2012

Niektoré dámy nepotrebujú veľa. Zaujmú aj v – na prvý pohľad – jednoduchých veciach. Toto je dôkaz, že menej je vždy viac. Jednoduché, ale elegantné.

Zdroj: Jan Zemiar

Katarína Mihalová Manová s manželom, Miss Intercontinental 2006

Šaty si môže dovoliť. Farba jej pristane. V kombinácii s čiernou to pôsobí surovo, tak trochu vulgárne. Vysoké čižmy sú šik, ale v menej kontrastnej farbe by to bola lepšia voľba. Čierna nie je vždy ideál v kombinácii s každou farbou. Treba tiež dávať pozor, ako vypáli kombinácia mini dĺžky a vysokých čižiem. Partner bez komentára. Na neformálnu spoločenskú príležitosť fajn voľba.

Zdroj: Jan Zemiar

Denisa Mendrejová, Miss Universe SR 2009

Šaty samy o sebe sú šperk. Výrazné, jagavé, už nie je veľa treba. Technicky je to v poriadku, ostatné záleží na osobnom úsudku.

Zdroj: Jan Zemiar

Katarína Očovanová, finalistka Miss Slovensko 2018

Jemné, také vílovské napriek tomu, že to nie sú šaty. Estetické, dáma vyniká. Oceňujem striedmy výber doplnkov. Účes, mejkap a tiež manikúra bez komentára. Výborné!

Zdroj: Jan Zemiar

Alexandra Orviská, moderátorka

Pre mňa dáma, ktorá má celkom dobrý vkus. Tentokrát ale trochu nuda. Tá sukňa mi tu neladí. Blúzka je parádna. Chce to trochu vyladiť.

Zdroj: Jan Zemiar

Alena Pallová, dermatologička

Dokonalé. Zladené s osobnosťou, ale tiež prostredím. Toto celé, ako je, rovno do lifestylového časopisu. Ako sa na hostiteľku patrí, neprehliadnuteľná.

Zdroj: Jan Zemiar

Daniela Peštová, modelka

Sofistikovaný stajling. Od hlavy po päty ukážka estetickosti a toho, ako má dáma vyzerať. Zeleno-čierno-červená kombinácia je vrchol elegancie. Je úžasné, ak žena vie, v čom vynikne.

Zdroj: Jan Zemiar

Radka Grendová, 1. vicemiss Slovensko 2018

Čiernou sa nič nepokazí, ale toto je trochu nuda. Nie som si istá správnou veľkosťou nohavíc. Pôsobia, akoby boli malé, zarezávajú sa a nepôsobí to príliš esteticky. Mejkap a účes výborné!

Zdroj: Jan Zemiar

Michal Sabo, moderátor

Svieži mužský stajling. Formálny oblek v neformálnom prevedení. Oceňujem zladenosť v detailoch. Tie šnúrky sú skvelé!

Zdroj: Jan Zemiar

Romana Škamlová, podnikateľka

Zaujímavé a náročné šaty. Veľa už netreba. A teda chválim, že sa už nedopĺňalo - tie farebné lodičky to skvele oživujú. Mejkap a účes bez komentára. Tak, ako to má byť!

Zdroj: Jan Zemiar

Soňa Skoncová s priateľom Robom, moderátorka

Mohlo by to byť veľmi fajn. Soňa je krásna žena. Nie som si istá, či urobila dobre, že zvolila tieto čižmy. Robia jej z nôh rímske stĺpy. Pôsobia mohutnejšie, ako v skutočnosti sú. Ako hovorím, nie každý trend je pre každého. Treba si nájsť svoju ideálnu verziu alebo sa jej možno aj zriecť.

Zdroj: Jan Zemiar

Iveta Tkáčová, podnikateľka

Toto je asi najhorší stajling večera. Pôsobí ako návštevníčka z budúcnosti. Dosť nevydarená extravagancia. Nie vždy sa oplatí experimentovať. Toto je dôkaz.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Vačková, herečka

Ležérna ženská elegancia. V poslednej dobe jej to veľmi pristane. Trošku sa mi ale farebne bije ozdoba na krku s farbou hodiniek. Možno by som to dala aj preč. Náušnice aj postačia. Veľmi fajn mejkap a účes!

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Verešová, Miss Slovensko 2002

Zaujímavé, dômyselné. Ľadvinka sa nosí nielen na deň. Farebne vyvážené, trochu extravagantné, vkusné. Mejkap a účes to celé uceľujú.