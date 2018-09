Na moderátorov Talentu sa strhla lavína kritiky: Sú trápni... Najhoršia dvojica v histórii šou!

Televízia z Koliby odštartovala jesennú sezónu zábavným programom. Na nedeľný večer nasadila talentovú súťaž s vynovenou porotou, kde Luciu Bílú nahradila Marta Jandová, a celkom novým moderátorským duom. Práve to si po odvysielaní prvej časti doslova zlízlo kritiku.

Čo je nové a prvé, to sa počíta. Kým bola moderátorská dvojica v zložení Martin Pyco Rausch a Jakub Prachař, všetci boli spokojní. Neskôr ich vystriedali Milan Junior Zimnýkoval a Marcel Forgáč, ktorí sú zohratou dvojkou najmä vďaka rádiu. Už tu však mali ľudia „problém“ so zmenou. V najnovšej sérii ale opäť dostali diváci ranu pod pás, keď im vymenili moderátorov, na ktorých si už stihli zvyknúť, a namiesto nich nasadili hercov.

Lujza Garajová Schrameková je obľúbenou herečkou na Slovensku. Zdroj: TV JOJ

Televízia JOJ sa rozhodla pre herecké česko-slovenské zloženie dvojice, ktorá bude divákov sprevádzať počas celej šou. Stavili na obľúbenú herečku a stand-up komičku Lujzu Garajovú Schramekovú a z českej obce vybrali mladého a talentovaného herca Dávida Gránskeho.

Dávid Gránsky je pre Slovákov menej známy, no u našich susedov obľúbený. Zdroj: Instagram D.G.

Na ich hlavy padala kritika už pred samotným začiatkom, no teraz sa do nich ľudia skutočne obuli. Ľudia sa do moderátorov pustili hlava-nehlava. „Maximálne trápni sú,“ znel jeden z komentárov. Ďalší komentujúci sa pridal: „Toto sú asi najhorší moderátori v histórii tejto súťaže.“ Našli sa však aj ich zástancovia: „Výber moderátorov TOP. Novinka obaja, ale zatiaľ im to ide perfektne a dovolím si povedať, že ma bavia viac ako ktorákoľvek dvojica predtým. Tlieskam,” znela pochvala od fanúšičky. Čo si o ich moderovaní myslíte vy?

Na Lujzu a Dávid sa valí vlna kritiky. Zdroj: Facebook ČSMT

Podľa verejnosti sú slabá moderátorská dvojica. Zdroj: Facebook ČSMT

Tieto slová moderátorov zrejme nepotešia. Zdroj: Facebook ČSMT

Niektorí okomentovali ako slabých nielen moderátorov, ale aj porotu. Zdroj: Facebook ČSMT

Našli sa však aj pozitívne ohlasy. Zdroj: Facebook ČSMT

100 ľudí, 100 chutí. Našli sa aj ľudia, ktorým sa noví moderátori páčili. Zdroj: Facebook ČSMT