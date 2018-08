Známa Slovenka dva roky po svadbe: Veľké plány... Už pracujú na dieťati!

BRATISLAVA - Verejnosť ju pozná najmä ako súťažiacu zo Superstar, kde zabavila porotu svojou pozitívnou energiou a nákazlivým smiechom. Aj dnes sa Natália Hatalová (29) venuje spevu a pripravuje svoje prvé hudobné dieťa. A nielen to!

Naty sme stretli na narodeninovej párty tanečnej školy na nábreží Dunaja. Vyspovedali sme ju ohľadom príprav nového albumu, z ktorého mohli ľudia počuť a vidieť singel Prvý plán. Jeho súčasťou bol aj herec Ján Jackuliak. Sympatická brunetka je v jednom kole, a tak sa teší, že si s manželom mohla oddýchnuť na dovolenke v Dominikánskej republike, kde nabrala energiu, aby sa mohla pustiť s plným nasadením opäť do práce na cédečku.

Natália Hatalová s plným nasadením pripravuje svoj prvý album Zdroj: Vlado Anjel ​

Hoci ju verejnosť pozná najmä ako speváčku, koncerty a spev nie sú to jediné, čomu sa venuje. Ruka v ruke so spevom ide v jej prípade aj herectvo a účinkovanie v muzikáloch. Ako sama tvrdí, umenie je to, čo má rada a čo ju napĺňa.

Okrem toho, že v profesnom živote je z nej hudobníčka, ktorá chodí po vystúpeniach a herečka, ktorú možno vidieť na divadelných doskách, v súkromnom živote je už dva roky vydatá pani. Preto sme boli zvedaví, či aj tu už padla otázka o dieťatku. „Plánujeme a budeme sa veľmi tešiť, keď to vyjde,“ povedala energická sympaťáčka.