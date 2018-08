Krutá rana pre ťažko chorého herca: Jeho žena má už druhého.... A je to poriadny kus chlapa!

Jiří Pomeje

Zdroj: SITA

PRAHA - Jiřímu Pomejemu (53) sa v poslednom období doslova lepí smola na päty. Najprv sa pasoval so zákernou rakovinou hrtana, no ani po jej prekonaní ho nešťastie neobchádza. Osudom skúšaný muž sa totiž pred pár mesiacmi rozišiel s partnerkou. A tá podľa najnovších informácií má už za svojho stále zákonitého manžela náhradu. Pozrite, je to poriadny kus chlapa!