Exotická Slovenka iba v nohavičkách: Aha, akú postavičku má 11 rokov po Miss!

Jessica Šimonfy, Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Exotická Jessica Šimonfy (33) sa v roku 2007 pokúsila stať slovenskou miss. Úspešná nebola, no túto skúsenosť si užila. A dnes robí modelku napríklad pre vlastnú kolekciu šperkov. To však nie je to jediné, čím sa môže pochváliť. Aha, akú chrumkavú postavičku stále má...