Legendárny Stano Dančiak zomrel

Herca dlhodobo trápili zdravotné problémy. Kvôli cukrovke stratil zrak a musel sa postupne vzdať aj svojej milovanej práce. Vo februári 2014 bol hospitalizovaný s podozrením na mozgovú cievnu príhodu. Ako informuje portál tvnoviny.sk, v noci zo soboty na nedeľu skonal v nemocnici.

Stano Dančiak kedysi a po kolapse v roku 2014 Zdroj: SITA/Ján zemiar

Stano Dančiak sa narodil 26. októbra 1942 v Bratislave v rodine kriminalistu. Záujem o dramatické umenie prejavil už na základnej škole, ako chlapec účinkoval v Detskej dramatickej rozhlasovej skupine. Okrem toho aktívne pestoval niekoľko športov, venoval sa futbalu, hokeju aj behu. Zmaturoval na Strednej zdravotníckej škole v odbore zubný laborant. Herectvo vyštudoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Po absolutóriu účinkoval jednu sezónu v bratislavskom Slovenskom národnom divadle (SND). Počas dvojročnej základnej vojenskej služby pôsobil vo Vojenskom umeleckom súbore. Následne sa vrátil do SND, kde dal aj s priateľmi výpoveď a spolu založili populárne Divadlo na Korze. V ňom účinkoval od roku 1969 až do jeho zatvorenia v roku 1971. Potom nastúpil do bratislavského Divadla Nová scéna, kde pôsobil 20 rokov. Od roku 1990 pracoval v Činohre SND.

Obsadzovaný herec si získal priaznivcov nielen na divadelných doskách, ale aj v množstve filmov. Z bohatej filmografie Stana Dančiaka možno spomenúť rozprávku Zločin slečny Bacilpýšky (1970), historickú snímku Skrytý prameň (1973), kultovú komédiu Sebechlebskí hudci (1975), životopisnú drámu Svědek umírajícího času (1990), film Rivers of Babylon (1998) alebo drámu Dážď padá na naše duše (2002).

Na televíznych obrazovkách zaujal napríklad v tituloch Jožko Púčik a jeho kariéra (1983), Veľká rošáda (1988), Rozmar starej dámy (1990), Pod vládou ženy aj na svitaní (1993) alebo Kráľovská hra (1999). S Mariánom Zednikovičom vytvoril nezabudnuteľnú dvojicu v minigroteskách Lord Norton a sluha James (2002). Zahral si napríklad aj v známych seriáloch Lekár umierajúceho času (1983) a Alžbetin dvor (1986).

Predstaviteľ desiatok divadelných a filmových postáv sa zapísal do pamäte divákov aj ako výrazný dabingový herec. Svoj charakteristický hlas prepožičal inšpektorovi Derrickovi z rovnomenného nemeckého seriálu (1974), chlpáčovi Alfovi z planéty Melmak v populárnom americkom televíznom seriáli Alf (1986) a nahovoril aj animovaný televízny seriál Zbojník Jurošík (1991).

Stano Dančiak získal cenu Zväzu slovenských spisovateľov a dramatických umelcov. Z rúk prezidenta Slovenskej republiky si v roku 2003 prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. V roku 2011 bol uvedený do Siene slávy počas galavečera televíznej diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO).