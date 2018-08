Kollár na dovolenke so svojou favoritkou: Žiadne spoločné FOTO, ale... Máme dôkaz!

MALORKA - A opäť spolu! Podnikateľ Boris Kollár (52) je známy svojou mnohopočetnou rodinou. Má 10 detí s deviatimi rôznymi ženami. Len s jednou má dve, a tou je Andrea Heringhová (36), s ktorou aj niekoľko rokov oficiálne tvoril pár. A zdá sa, že sa dvojica od seba stále nedokáže úplne odpútať. Samozrejme, veď majú spolu deti, ale... Opäť spolu trávia aj letnú dovolenku. Síce sa verejne nechvália spoločnými fotkami, no my máme dôkaz!

Andrea Heringhová bola dlhé roky stálicou multiotecka Borisa Kollára. Hoci sa na verejnosti stále vynárali informácie o nových milenkách, s ktorými podnikateľ čakal dieťa, modelka verne stála po jeho boku. A zdá sa, že dobrý vzťah má dvojica aj dnes, hoci už brunetka ako jeho oficiálna partnerka nevystupuje.

Ako sa nám totiž podarilo zistiť, expartneri spolu aktuálne trávia dovolenku na Malorke. Neprezradila ich však žiadna spoločná fotka, ale príspevky na Instastories - tie mali totiž nasnímané na rovnakých miestach. Oslovili sme preto v tejto súvislosti samotného Kollára, nech nám prezradí, či s brunetkou tvorí opäť pár alebo skrátka len trávia čas so spoločnými deťmi.

Borisa Kollára a Andreu Heringhovú prezradili rovnaké príspevky na Instastories. Zdroj: Instagram

„Leto trávim dovolenkovo a pracovne. Vždy sa snažím zobrať nejaké deti k moru alebo aspoň im dovolenku pri mori zabezpečiť. Aktuálne som s Andreou, Sárkou, Borkom a Nickom a jeho otcom Gabrielom na spoločnom hoteli na Malorke,“ prezradil pre Topky.sk podnikateľ a politik a priblížil aj svoje ďalšie plány na leto: „Keď sa vrátim, pôjdem opäť po Slovensku zbierať podpisy pre nášho prezidentského kandidáta Milana Krajniaka a potom ku koncu leta idem s Arturkom a jeho maminou Barborkou ešte k moru.“

Na dovolenku s rodinou vraj plánuje zobrať aj dievčatko s ťažkým životným osudom. „Beriem z východu, kde nič nie je, jedno malé dievčatko s nami. Má ťažké detstvo, rodičia ju opustili a žije len s invalidnou starou mamou a keď sme boli v obci na stretnutí s občanmi, sa mi stará mama vyžalovala a ja som jej sľúbil, že malú v lete vezmem k moru, tak bude biť bandu s Arturkom,“ prezradil nám veľkorysé úmysly Kollár.

No prezradil nám aj to, ako to je momentálne medzi ním a Andreou a že sám žije vraj už celých 5 rokov. „S Andreou sme v prvom rade rodičia našich dvoch detí, o ktoré sa staráme, ako najlepšie vieme. Žijem už 5 rokov sám a s Andy máme priateľský vzťah. Ale pravdou je, že si vážim každú mamu mojich detí, ľúbim svoje deti, ľúbim ich maminy a vážim si všetky matky, ktoré musia na Slovensku v ťažkej dobe vychovávať svoje deti,“ dodal pre Topky.sk otec desiatich detí.