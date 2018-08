Nahá FOTO šoubiznisovej babičky (65): Fúha, na webe úplne HORE BEZ!

Emma Tekelyová, Zdroj: Facebook E.T.

BRATISLAVA - Wau! Známa slovenská moderátorka Emma Tekelyová, hoci na to vôbec nevyzerá, je už vo veku babičky - tento rok oslávila svoje 65. narodeniny. No nie len, že tomu nezodpovedá jej výzor, ale ani mladícky duch. Nedávno sa totiž nechala nahovoriť na niečo, do čoho by zrejme iné ženy v jej veku nešli. Veď pozrite, je úplne hore bez!