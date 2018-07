Jojka chystá novú šou: Premiéra už budúci týždeň!

Zdroj: TV JOJ

BRATISLAVA - Letnú programovú štruktúru TV JOJ oživí v auguste nová zábavná talkšou Päťka. Ako uviedol v pondelok portál medialne.sk, televízia novinku po prvý raz zaradí do vysielania vo štvrtok 9. augusta o 22:00. Relácia by mala mať pritom vyhradený hodinový priestor a vysielať by ju mali v týždennej periodicite.