Moderátorku slovenskej televízie okradli zdrogovaní bezdomovci: Prišla aj o nohavičky!

Moderátorka módnej televízie Fashion Tv a Česká Miss World 2016 Natálie Kotková sa v USA stala obeťou krádeže. Keď išla surfovať, vyhliadol si ju pár drogovo závislých bezdomovcov a prišla úplne o všetko. Dokonca aj o nohavičky. Informovala o tom svojich fanúšikov prostredníctvom blogu.

„O čo som prišla? O všetko. Takže pápá foťák, kamera, peňaženka so všetkými dokladmi, nabíjačka, powerbanka, obľúbená retiazka zo Srí Lanky (srdcovka), prívesok pre šťastie, baterky na športovú kameru a foťáky, káble, košele a spodná bielizeň. A hlavne, pápá pas,“ vymenovala plavovláska, čo všetko jej bolo ukradnuté.

Tieto veci blondínka nechala na deke, kým bola v mori. Po celý čas ich však mala na dohľad. No ani to nestačilo na to, aby o ne neprišla. „Oni si za to kúpia nejaké drogy, jedlo, neviem... Ja som teraz v USA bez identity,“ posťažovala sa modelka. Najviac ju ale mrzí, že prišla o veci, ktoré majú pre ňu citovú hodnotu.

Teraz tak modelku čaká kolotoč nepríjemných vybavovačiek. Zaujímavé však je, že toto nie je jej prvá nepríjemná skúsenosť v Kalifornii. Pred štyrmi rokmi si tam Kotková vytkla členok a, ako teraz po úradoch, vtedy musela behať po nemocniciach. „Tak snáď ma Kalifornia už nabudúce bude mať radšej,“ dodala na záver okradnutá misska.

Natálie Kotková si na ambasáde v Los Angeles musela vybavovať nový pas. Zdroj: Instagram N.K.