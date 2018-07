Nečakané zmeny v zostave Tvojej tváre: Nela dala šou košom a... TOTO je, preboha, kto?!

BRATISLAVA - Návrat z materskej sa nekoná! Len prednedávnom sme čitateľom ako prví priniesli informáciu o tom, koho Markíza zlanárila do najnovšej série populárnej šou Tvoja tvár znie povedome. Medzi budúcimi účinkujúcimi bola najväčšou hviezdou jednoznačne Nela Pocisková (27), ktorá sa však podľa našich informácií napokon rozhodla, že v Tvári vystupovať nebude. To však ani zďaleka nie je všetko!

Okrem toho, že speváčka svoje „áno“ odvolala, podarilo sa nám zistiť aj ďalšie mená, ktoré poriadne prekvapia nejedného diváka. Do pôvodnej zostavy v zložení Jasmina Alagič, Mary Havranová, Evelyn Kramerová, Martin Nikodým a Adam Ďurica pribudli ďalšie štyri známe tváre.

Poznáme prvé mená novej série Tvojej tváre: Moderátor RTVS a... Veľký návrat z materskej dovolenky!

Alebo aj nie úplne známe. Kategóriu speváčka má totiž podľa všetkého zastupovať Ivana Regešová. Ak si práve hovoríte, že nemáte ani potuchy, o koho vlastne ide, verte, že v tom nie ste sami. Až po zadaní mena do vyhľadávača sa dozviete, že ide o speváčku, ktorá stála v poslednej sérii Let’s dance po boku Lukáša Adamca a objavila sa aj v Chart show.

Hoci sa Ivana spevom živí, v tomto prípade sa diváci určite zhodnú na tom, že Markíza mohla staviť skôr na známejšie meno... V slovenskom šoubiznise máme populárnych speváčok viac než dosť a obsadiť niektorú z nich by bola zrejme lepšia voľba.

O niečo známejším pojmom, najmä pre milovníkov divadla, je Dárius Koči, ktorý by sa podľa našich informácií tiež mal objaviť v osadenstve novej série markizáckej šou. 25-ročný talentovaný herec účinkuje na Novej scéne, kde stvárňuje prevažne hlavné úlohy. V tých sa zvyčajne alternuje s kolegom Patrikom Vyskočilom, ktorý už účinkoval v druhej sérii Tváre. Ako ryba vo vode sa cíti najmä v muzikáloch a je známe, že disponuje slušným hlasovým fondom. Spev v populárnej šou by mu teda nemal robiť ani najmenší problém.

Dárius Koči na premiére filmu Mamma Mia, kde robil spoločnosť herečke Zuzana Vačkovej. Obaja hrajú aj v slovenskej muzikálovej verzii. Zdroj: Vlado Anjel

Veľkým prekvapením je návrat zabudnutého speváka Mira Šmajdu. Ten svojho času skončil na druhom mieste v markizáckej Superstar, no a zdá sa, že od televízie dostal šancu oprášiť svoju niekdajšiu slávu. A ako sa hovorí, to najlepšie na záver. Po tom, ako sa Pocisková rozhodla dať prednosť súkromiu, Markíza podľa našich informácií vytiahla z rukáva ďalšie eso.

Na návrat do Markízy sa vraj chystá aj Miro Šmajda.

Hoci to s jednou hviezdou Búrlivého vína nevyšlo, do Tvojej tváre získali inú. Na pódium sa má totiž postaviť Juraj Loj, ktorý v seriáli stvárňoval jej partnera. Ako to vyzerá s jeho speváckymi schopnosťami, síce veľmi známe nie je, isto však poteší minimálne ženské diváčky. A tie sa už novej série Tváre nevedia dočkať.

Hoci to s Nelou nevyšlo, v Tvojej tvári by sa mal objaviť jej kolega Juraj Loj.