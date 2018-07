Veľké priznanie známej exmarkizáčky: Toto už nikdy viac!

BRATISLAVA – Takto vyzerá dnes! Niekdajšia playmate Andrea Járová (34) posledné roky žije za veľkou mlákou. So svojimi fanúšikmi na Slovensku preto intenzívne komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí. My sme ju však zastihli v týchto dňoch v Bratislave, kde navštívila kliniku krásy a pri tejto príležitosti sme ju vyspovedali a zistili, čo má nové a čo si prišla dať upraviť.

Známu plavovlásku Andreu Járovú, ktorá sa pred 7 rokmi stala prvou víťazkou šou Farma, si pamätá snáď každý. Po skončení súťaže sa Andrea objavovala na markizáckej stanici Dajto ako moderátorka Sexy športu. Neskôr sa ale rozhodla hľadať šťastie v zahraničí, kde sa jej začalo dariť. A žije tam dodnes. Našla si tam priateľa a žije si svoj americký sen. Na Slovensku má však stále obrovské množstvo fanúšikov, ktorí blondínkine kroky pozorne sledujú aj na diaľku prostredníctvom sociálnej siete.

V týchto dňoch však priletela na Slovensko a jej prvé kroky viedli na bratislavskú kliniku krásy, kde jej pripravili skrášľujúci deň. Kráska okrem hydratačných pleťových procedúr podstúpila aj botoxovú kúru na vlasy. Pri tejto príležitosti sme ju vyspovedali a zisťovali sme, ako sa o seba stará. „Čím som staršia, a tým, že žijem aj na slnečnom Miami, sa musím starať oveľa viac o svoju pleť,“ priznala nám Járová, ktorá prezradila aj to, že sa takmer vôbec nemaľuje.

Keďže o blondínke je známe aj to, že má urobené silikóny, zaujímalo nás preto, čo by si chcela ešte dať vylepšiť. „Ťažko povedať, čo by som si dala urobiť, pretože momentálne nerozmýšľam nad ničím,“ odvetila Járová. To, čo by naopak, nepodstúpila za nič na svete, sa dozviete z VIDEA. Okrem toho v rozhovore prezradila aj to, ako a kde bude tráviť leto.