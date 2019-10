NajSEXI halloweenska maska playmate Járovej: Len pár kamienkov a... Veď je HOLÁ!

Blíži sa sviatok, ktorý sa najmä v zahraničí teší obrovskej obľube - Halloween. Deti sa prezlečú do kostýmov a chodia si od dverí k dverám pre sladkú odmenu. Ani dospelí však tento zvyk neignorujú a starostlivo vyberajú vhodný kostým na párty organizované v tomto duchu.

Výnimkou nie je ani Andrea Járová, ktorá už niekoľko rokov žije za veľkou mlákou... A tak si Halloweena užíva doslova plnými dúškami. Tento rok však svojím kostýmom poriadne prekvapila. Ono sa to totiž maskou ani nedá nazvať - iba ak by to boli cisárove nové šaty.

Andrea je totiž celkom nahá, jej intímne partie zahaľujú len úsporné tango nohavičky a bradavky prekrýva niekoľko trblietavých kameňov. Dlhá vesta je už len akýmsi módnym doplnkom, ktorý rozhodne neslúži na účely zahalenia.

Járová tento výtvor nazvala „ľadová kráľovná“. Jedno je však isté - v tomto by v skutočných mrazoch zamrzla približne tak do minúty a pol. Pohľady amerických mužov však určite potešila.