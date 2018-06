Známa Slovenka šokovala divákov: Muž v base, ona hviezdou na móle!

BRATISLAVA - Toto nik nečakal! Vo štvrtok večer sa pod holým nebom na Hlavnom námestí v Bratislave konali Bratislavské módne dni, kde sa na móle predviedlo opäť niekoľko známych tvári. Jednou z nich bola na prekvapenie mnohých prítomných aj bývala Miss Universe SR 2010 Anna Amenová (33), ktorá v týchto dňoch prežíva náročné obdobie. Jej ešte stále zákonitého manžela Michala Kováča totižto pred pár dňami zadržala polícia. Napriek tomu ju to nezlomilo a žije si svoj vlastný život ďalej... Veď pozrite!

Najskôr nevera, teraz basa, no napriek tomu neplače doma do vankúša, práve naopak. Reč je o bývalej Miss Universe SR Anne Amenovej a jej ešte stále zákonitom manželovi Michalovi Kováčovi. Dlhé mesiace sa šepkalo, že krásna blondínka prežíva po 12 rokoch vzťahu, z toho 7 rokoch manželstva, vážnu krízu. Dokonca koncom minulého roka vyšlo najavo, že jej manžel má milenku- fitnesku Olíviu Pohánkovú. No mama dvoch krásnych dcér Terezky a Nicolky nám nedávno tvrdila, že krízu ustáli a že sú stále spolu.

No zdá sa, že nie tak úplne. Hoci mu neveru zjavne odpustila, do ich životov prišla ďalšia nepríjemná udalosť. Manžela bývalej missky Anny Amenovej Michala Kováča, ktorý je konateľom firmy Vassal EKO, totižto aktuálne sprevádzajú mnohé podozrenia v súvislosti s nelegálnou skládkou v Podunajských Biskupiciach. Začiatkom júna ho zadržala polícia ako jedného zo 4 podozrivých v korupčnej kauze okolo kontroverznej skládky. Pred pár dňami najvyšší súd potvrdil, že zostáva vo väzbe, rovnako aj policajt z oddelenia v bratislavskom Ružinove, ktorý mal úplatky od podnikateľa dostávať.

No napriek tomu, Amenová nemá hlavu v smútku. Práve naopak, so vztýčenou hlavou sa pohybuje na verejných akciách. Vo štvrtok večer sa dokonca objavila na prekvapenie mnohých hostí na Bratislavských módnych dňoch v roli modelky. Na predvádzacom móle bola hviezdou večera. S úsmevom na tvári však odrovnala všetkých neprajníkov, ktorí si zrejme mysleli, že bude sedieť doma ako kôpka nešťastia... Ako kráska vyzerala nájdete v našej GALÉRII»