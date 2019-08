Trápenie známej slovenskej krásky: Najprv útok od milenky jej manžela a teraz... Otec skončil v nemocnici s otravou krvi!

BRATISLAVA - V poslednom období to veru naozaj nemala ľahké. Anna Amenová je verejnosti známa vďaka víťazstvu v súťaži Miss Universe, kde si v roku 2010 vybojovala titul slovenskej kráľovnej krásy. Nedávno jej meno začalo opäť rezonovať a dôvodom je najmä skutočnosť, že blondínke krachol vzťah s kontroverzným podnikateľom Michalom Kováčom, ktorý je otcom jej dvoch dcér. My sme ju nedávno stretli na VIP akcii bratislavskej kliniky krásy, kde nám prezradila, že vrásky na čele má aj z úplne iného dôvodu. Jej otca potrápili naozaj vážne zdravotné problémy...

S Aničkou sme sa stretli na spomínanej klinike, kde sa objavila pri príležitosti krstu nového produktu s obsahom kyseliny hyalurónovej. Pri rozhovore teda, samozreme, padli aj otázky, ako sa blondínka o seba stará. Okrem krásy bola reč aj o zdraví, keď nás zrazu sexi misska prekvapila nečakaným priznaním. Dáva si na seba vraj naozaj veľký pozor a ani zďaleka to nie je len tak. „Ja som si to uvedomila tento mesiac, keď môj ocino skončil v nemocnici a bolo to na základe toho, že on sa o to svoje zdravie nestaral. Takže je naozaj dobré, keď sa oň staráme, pretože raz nás to zastihne. To čo dáme aj dostaneme," vyjadrila sa Amenová.

Nás teda, samozrejme, zaujímal,. čo sa stalo. „Mal otravu krvi. Viac by som to nechcela špecifikovať. Každý nech si z toho zoberie svoje. Hlavne teda, nech sa o seba staráme, myslíme na to svoje zdravie, na to, čo robíme. Keď sa nestaráme o seba, o svoje telo, keď robíme zlé veci, tiež sa nám to vráti," zastierala Anna s tým, že k celej situácii sa už viac vyjadrobať nechce, keďže sa dotýka jej súkromia.

Anička Amenová sa v poslednom období poriadne potrápila. Jej otca museli hospitalizovať kvôli otrave krvi. Zdroj: Jan Zemiar

Netreba teda dodávať, že modelka to v poslednom období naozaj nemá jednoduché. Len nedávno sme písali o tom, ako sa do nej pustila milenka jej bývalého partnera, ktorá s ním dokonca aktuálne čaká dieťa. Na adresu Anny si neodpustila nemiestne uštipačné komentáre, ktoré dokonca uverejnila aj na sociálnej sieti. Čo si o tom myslí samotná Amenová, sa dozviete už onedlho v relácii Showtime!

Do Anny Amenovaj sa nedávno takto pustila milenka jej bývalého partnera. Zdroj: Instagram O.P.