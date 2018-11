Nekompromisný vyhadzov na Markíze: Táto kráska na obrazovkách definitívne skončila!

Vzťah Stana a Evy sa stal na odľahlom statku hotovou telenovelou. Kým obaja vehementne tvrdili, že sú len dobrí kamaráti a všetko je odrazom dobre rozbehnutej hry, ich správanie hovorilo celkom inou rečou.

Zakázaná láska na obrazovkách Markízy: Už sa tým ani netají!

Dnes je ale všetko inak. Stano je po uplynulom dueli von z hry a podobne je na tom aj jeho chránenkyňa Eva. Tá totiž od kompetentných dostala nekompromisný vyhadzov. A dôvod?

„Keď všetci spali, ja som vyšla von a tam ma čakal frajer. Chcel vlastne vysvetlenie, ako to je so Stanom. Určite to bola žiarlivosť, ktorá ho sem doviedla,“ vysvetlila blondínka motív jeho tajnej návštevy.

Mladá podnikateľka vraj dostala od priateľa aj list a čokoládu od rodiny, čím hrubo porušila pravidlá šou. Obyvatelia salaša totiž nie sú oprávnení počas účinkovania s nikým komunikovať, ani prijímať dary. „Došlo tu k porušeniu pravidiel a za toto porušenie pravidiel je len jeden trest. Eva, poprosím ťa, aby si si zbalila veci,“ vyslovila ortieľ moderátorka Kvetka Horváthová.

Boj o rozprávkových 75 000 Eur sa tak pre Evu definitívne skončil. No predtým, než plavovláska nedobrovoľne opustila brány farmy, stihla ešte pred kamerami vysloviť niečo, čo bolo vlastne aj dôsledkom toho, ako to všetko napokon skončilo. „Začalo to jednou veľkou taktikou a skončilo to citmi, o ktorých sme ani jeden nevedeli,“ vyšla konečne s pravdou von Eva.

„Myslím, že sa nie je za čo hanbiť, že to bolo medzi nami veľmi pekné a čisté a v podstate sme za to nemohli ani jeden, ani druhý, čo sa stalo,“ skonštatovala a zároveň potvrdila to, o čom sa špekulovalo už od začiatku samotnej súťaže. „Taký je život, zamotá nám karty, keď to najmenej čakáme,“ dodala so smútkom v očiach Eva.

Ako na Evin vyhadzov zareagovali jej bývalí spoluhráči, si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze.

Pre hrubé porušenie pravidiel si musela Eva zbaliť svoje veci a súťaž definitívne opustiť. Zdroj: TV MARKÍZA