Vajdová totálne zavarila Vavrinčíkovej: Extrémne nefér podmienky... Moderátorka pod tlakom!

Tá sa totiž údajne kvôli veľkej bolesti necítila na to, aby hru Dobrodružstvo pri obžinkoch dokázala zvládnuť, a tak zostali fanúšikovia cestujúci cez celé Slovensko poriadne sklamaní. To však ešte netušili, že hoci si Petra na predstavenie netrúfla, o deň neskôr sa už bude zvŕtať na tanečnom parkete, akoby sa nechumelilo. Zdravotné ťažkosti by si množstvo divákov zrejme ani nevšimlo, nebyť bandáže na pravej nohe a slzavého údolia, ktoré po odtancovaní spustila.

V ostatnom kole sa už Vajdová zo zdravotných dôvodov napokon neobjavila. S rozhodnutím, či v nedeľu tancovať bude alebo nie, si však dala evidentne poriadne načas. Jej náhradníčka Lenka Vavrinčíková sa totiž o tom, že dostala v súťaži ďalšiu šancu, dozvedela poriadne neskoro.

Lenka Vavrinčíková a Adam Brešťanský dostali v šou druhú šancu. Zdroj: Vlado Anjel

„Mne to oznámili nejako vo štvrtok večer v práci a tým, že mi bolo ľúto, že sme vypadli, ma to naozaj veľmi potešilo. Je mi, samozrejme, ľúto, čo sa Peti stalo a želám jej, aby sa dala rýchlo dokopy a uzdravila, ale tak všetci sme vedeli, že tu spomedzi nás bola najlepšia tanečnica, takže určite odstúpila s hrdosťou. Ale tak keď sme dostali druhú šancu, úprimne som sa veľmi potešila. Hneď som zavolala Adamovi, či ešte nemá nejaké iné povinnosti a v piatok sme sa do toho pustili,” povedala nám moderátorka, ktorá tak mala na nacvičenie choreografie extrémne krátky čas.

Navyše sa kvôli pracovným povinnostiam nemohla zavrieť do tréningovej haly na celý deň. „Od rána do večera sme netrénovali. Museli sme si vyhradiť čas, keďže Lenka ešte odchádzala pracovať do televízie. Povedala mi, odkedy dokedy môže. Naše tréningy vyzerali strašne chaoticky, rýchlo, ale vlastne sme v tom mali poriadok. Taký organizovaný chaos. Boli sme totiž pod tlakom, že máme len dva dni,” priznal nám Lenkin tanečný partner Adam Brešťanský.

Predtým, za normálnych podmienok, vyzerali ich nácviky diametrálne odlišne. „My sme to totiž robili tak, že najprv len na počítanie, kroky, potom na hudbu až niekedy v stredu, vo štvrtok a tu na to vôbec nebol čas. Museli sme ísť do toho strmhlav,” opísala nám brunetka chvíle, počas ktorých jej určite nebolo všetko jedno, keďže celé číslo museli nacvičiť na poslednú chvíľu.

„Čo sme vedeli, to sme zo seba dali do soboty, lebo v nedeľu sme už mali generálku, tam už sme toho veľa nenacvičili. Takže dva dni sme mali, asi rekord, no,” uzavrela Lenka, ktorá s Adamom po krátkom nácviku odtancovala svoju choreografiu tak krásne, že jej diváci dali šancu posunúť sa do nasledujúceho kola.