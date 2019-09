Kočner sa nevrátil do Leopoldova, skončil v Nitre: Premiestnenie súvisí s vraždou Jána Kuciaka

BRATISLAVA/NITRA - Obžalovaný Marian Kočner sa po skončení septembrových dvoch dní, počas ktorých sa konalo hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek, nevrátil naspäť do väznice v Leopoldove. Za sprievodu policajných sirén ho odviezli do Nitry.

Podľa informácií televízie Markíza má prevoz súvisieť s vraždou novinára Jána Kuciaka, z ktorej objednávky je Kočner obvinený. V Nitre má byť dočasne, aby sa oboznámil s výsledkami vyšetrovania.

O premiestnení Mariana Kočnera rozhodol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. "To z dôvodu vykonávania vyšetrovacích úkonov v inej trestnej veci, ktorú nebudeme špecifikovať," uviedla pre televíziu hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Zdroj: Jan Zemiar ​

"Stále trváme na našom stanovisku a názore, že pokiaľ bude môj klient vo väzbe v Leopoldove, tak by mali prebiehať hlavné pojednávania v ÚVV Leopoldov. Alebo zastávame naďalej náš návrh, že by z ekonomických dôvodov mal byť Marian K. premiestnený do ÚVV v Bratislave, kde s ním aktuálne prebiehajú pojednávania," povedal Marek Para, ktorý je práve na ceste za svojím klientom. O prevoze Kočnera do Nitry, ako prvý informoval portál glob.sk.

Senát Špecializovaného trestného súdu rozhodol v utorok záporne o návrhu obhajcu Paru, ktorý chcel, aby bol Kočner premiestnený z ÚVV Leopoldov do ÚVV Bratislava. Taktiež zamietol doplňujúci návrh presunúť pojednávania do ÚVV Leopoldov. Senát taktiež zamietol návrh o tom, aby mohli zástupcovia strán informovať verejnosť o tých častiach svedectva exsiskára Petra Tótha, ktoré sa týkajú samotných zmeniek.Pojednávanie vo veciach falšovania zmeniek TV Markíza bude pokračovať v októbri v ÚVV Bratislava.

Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála, dôvodom prevozu Mariana Kočnera do väzby v Nitre sú preventívno-bezpečnostné opatrenia. „Sú to také veci, ktoré nepatria do médií ani na verejnosť,“ povedal Gál po stredajšom rokovaní vlády. Dodal, že sú to informácie, ktoré patria iba tým zložkám, ktoré s nimi operujú.

Andruskó vypovedá v Banskej Bystrici

Marian Kočner je obvinený aj v prípade vraždy Jána Kuciaka. Okrem neho v kauze figuruje aj Kočnerova volavka Alena Zsuszová, bratranci Miroslav Marček a Tomáš Szabó a rovnako aj Zoltán Andruskó.

Andruskó však od začiatku spolupracuje s políciou a aj práve preto má byť podľa informácií RTVS vylúčený na samostatné konanie. Najbližsie bude v prípade vraždy novinára vypovedať ako svedok.

Momentálne prebieha jeho výsluch v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici, kde je aj umiestnený od jeho zadržania. Pred vyšetrovateľov sa postavil pre nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie zo zbraňami, čo súvisí s prípravami vrážd. Vyšetrovatelia ho vinia zo zháňania a kupovania zbraní na likvidáciu prokurátorov. Informovala o tom televízia Markíza.