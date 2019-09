Lipšic prehovoril o ťažkých chvíľach na pojednávaní s Kočnerom: Incident pár hodín pred súdom

Daniel Lipšic na sociálnej sieti opísal svoje zranenie, ktoré sa mu stalo pri volejbale. Ihneď bolo potrebné ho operovať a v pondelok sa na pojednávaní objavil s barlami a v bolestiach. Napriek tomu považoval pojednávanie za tak dôležité, že sa naň dostavil.

Lipšica museli operovať

Lipšic uviedol, že mu viacero známych písalo, že zle vyzerá. „Prechádzajúcu sobotu sa mi na volejbale v Prahe (pri výskoku na smeč) odtrhol stehenný sval, takže ma ešte neskoro večer museli operovať,“ uviedol Lipšic. „Prvý deň pojednávania (pondelok) som mal teda len deň po operácii, takže som ho absolvoval so zvýšenou teplotou, s nohou v ortéze a s barlami. Bol to však jeden z kľúčových dní pojednávania.“

Potom, čo ho záchranka priviezla na ortopédiu v Prahe, lekárovi oznámil, že v pondelok a v utorok musí pojednávať. „Nakoniec ma operovali v Dunajskej Strede, a v nedeľu som si výsluchy pripravoval v posteli. V pondelok sa mi teda občas asi objavila v tvári bolesť, ale snažil som sa, aby neovplyvnila môj výkon na pojednávaní,“ napísal na sociálnej sieti.

Ťažké dva dni

Pre Lipšica to boli ťažké dva dni. Vypočúvaný bol Marian Kočner aj svedok Peter Tóth. „'Partia' toho prvého z nich je v súčasnosti obvinená z plánovania mojej vraždy, a ten druhý na mňa v posledných rokoch napísal spústu diskreditačných článkov. Boli to ale aj dobré dva dni, a – to môžem povedať bez toho, aby som uvádzal konkrétne informácie z neverejnej časti pojednávania – dôkazná situáciu obžaloby sa výrazne posilnila,“ opísal.

Z dní pojednávania vyplývajú dve základné ponaučenia. „Prvé ponaučenie je, že v mojom veku by som už nemal skákať príliš vysoko. A to ani pri volejbale, ale asi ani pri inej činnosti. A to druhé je: nikdy sa nevzdať. Neviem, ako náš boj za spravodlivejšie a slušnejšie Slovensko dopadne, ale je to dobrý boj,“ napísal s tým, že ak by ho nakoniec prehrali, synom v budúcnosti bude môcť povedať, že aspoň bojovali. „Verím však, že tento boj nakoniec vyhráme. Nebude to však ani ľahké, ani rýchle,“ dodal.