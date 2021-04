O víne sa nikdy neprestane hovoriť

Ochutnávka vína, ktorú v roku 1976 zorganizoval Steven Spurrier v Paríží sa naveky zapísala do histórie. V ideálnom prípade by sa boli všetci opili dovesela, povedali by si z očí do oči pravdy, ktoré vraj víno odkrýva a bolo by.

Lenže 9 najvychytenejších degustátorov priamo pod Eifellovkou v slepom teste za najlepšie označilo vína, ktoré z ich rodnej zeme nepochádzali!

Dovtedy sa tradovalo, že dobré víno vedia urobiť hocikde na svete, no expertmi na výrobu špičkového vína sú jedine Francúzi. Napriek dôkazom, že excelentné víno nemusí pochádzať iba zo zeme galského kohúta mnohí tento mýtus živia ďalej.

Keď od korku, tak od korku

Nedalo nám tak trochu škodoradostne otvoriť tému mýtov o víne práve francúzskym „faux pas par excellence“. V našich končinách tiež prežívajú mýty, ktoré ľudí dokážu odradiť od kúpy fľaše dobrého a kvalitného slovenského vína. Stalo sa aj vám, že ste si v duchu hodili mincou, či si vezmete fľašu s korkom alebo so skrutkovým uzáverom?

Zostane to medzi nami, ale je to takto: Nezatracujeme korok, jeho miesto vo fľašiach je dané historicky ( v dávnych časoch sa fľaše s úzkym hrdlom uzatvárali kúskami konárov korkovníka), no dlhoročné prieskumy potvrdili, že z hľadiska ochrany vína skrutkový uzáver nie je o nič horší a taktiež nie je symbolom „lacného“ či menej kvalitného vína.

Zo spotrebiteľského hľadiska by sa dokonca dali nájsť výhody – prenášanie už otvorenej fľaše skrutkový uzáver značne zjednoduší, o jej otváraní ani nehovoriac. Na to, aby ste si mohli vychutnať svoj obľúbený nápoj, nepotrebujete vývrtku – čo sa hodí na grilovačkách a piknikoch.

V prípade, že máte chuť na jeden pohár lahodného, dobre vychladeného vínka ,nemusíte sa pred uložením do chladničky trápiť so vsúvaním korku naspäť do fľaše.

Keď sa chystáte víno darovať, nemusíte lipnúť na korku. Kvalitný obsah sa skrýva rovnako pod korkovými aj skrutkovými uzávermi a obdarovaného zaručene neurazíte.

Bežné víno, ktoré si kúpite v supermarketoch je určené na okamžitú konzumáciu a preto je preň skrutkový uzáver ideálnym riešením.

Takéto vínko nemá zmysel „archivovať“, tobôž v domácich podmienkach (ak pravdaže nevlastníte súkromnú vinnú pivničku). Skôr, ako k archívnemu kusu sa týmto spôsobom môžete dopracovať k zlomenému vínu – a to by bola škoda.

