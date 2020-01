Prezidentka Čaputová má jasno: Úradnícka vláda či predčasné voľby môžu nastať, neželám si ich však

BRATISLAVA – Úradnícka vláda či predčasné voľby sú jedna z možností, ktorá môže po februárových parlamentných voľbách nastať. V rozhovore to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Želá si však, aby k takému scenáru nedošlo, pretože vláda by mala byť podľa nej zostavená zo subjektov, ktoré vyjdú ako najúspešnejšie vo voľbách.

"V prípade, že by žiadna kombinácia strán, ktoré sú ochotné spolupracovať, nemala v parlamente väčšinu, je legitímne uvažovať aj o úradníckej vláde a predčasných voľbách," spresnila prezidentka. Deklaruje, že prvá osoba, s ktorou vstúpi do rokovania o zostavovaní novej vlády po februárových voľbách do Národnej rady SR, bude líder politickej strany, ktorá vo voľbách získa najviac percent hlasov. "Je to rešpekt k vôli voličov," podotkla Čaputová.

Ak nebude víťazná strana schopná zabezpečiť si v parlamente väčšinu, prezidentka vstúpi do rokovania so stranou, ktorá skončí na druhom či treťom mieste vo voľbách. "Sú tam dôležité dva aspekty, jednak úspešnosť vo voľbách, ale aj dostatočné množstvo podpory v Národnej rade SR," poznamenala hlava štátu. Spoluprácu s budúcim predsedom vlády SR si želá ako vecnú, pragmatickú a korektnú. "Je dôležité, aby sme pri spolupráci, ak to nebude človek hodnotovo zhodný so mnou, prekonali rozdielne pohľady na niektoré veci a pozerali sa na to, čo potrebuje Slovensko," skonštatovala Čaputová.

Politické strany by podľa nej mali súťažiť najmä o dôveru verejnosti. Mali by byť stranami, ktoré ponúkajú čo najzrelšie pragmatické programy, poznajú Slovensko a vedia ponúknuť kvalitné riešenia na jeho problémy. "Mali by byť odvážne na prijímanie riešení, ktoré možno nebudú populárne, ale budú potrebné pre dlhodobý vývoj Slovenska," podotkla prezidentka.