Mali by sme hľadať iných koaličných partnerov, myslí si Nagy z Mostu-Híd

BRATISLAVA - Líder kandidátky Mosta-Híd vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a dosluhujúci poslanec EP József Nagy si myslí, že Most-Híd by mal hľadať po budúcich voľbách do parlamentu iných koaličných partnerov ako Smer-SD a SNS. Výstup z koalície však vylúčil. Parlamentné voľby si želá v riadnom termíne. Predsedu Bélu Bugára sa Most-Híd podľa jeho slov nechystá vymeniť.

"Platíme cenu za to, že sme súčasťou tejto vládnej koalície," spresnil Nagy. Dodal, že za slabším výsledkom strany vidí aj kauzu spievania hymny. Je presvedčený, že keby sa spor o spievanie cudzej štátnej hymny odohral o pol roka skôr, tak by sa to odzrkadlilo na silnejšom výsledku Mosta vo voľbách.

Na otázku, či by nebolo pre Most rozumné vystúpiť z koalície, reagoval tým, že by podobný krok vyzeral ako "falošné gesto". Rovnako vylúčil aj výmenu Bélu Bugára ako predsedu strany. Podobný krok nepovažuje za rozumný a ako príklad uviedol SMK, ktorá si podľa neho výmenou predsedov v preferenciách nepomohla.

Ohľadom otázky na možnú spoluprácu so SMK Nagy povedal, že si to vie predstaviť za podmienok, že budú "akceptovať špecifiká Mosta a nebudú trvať na etnickom princípe politizovania a budú akceptovať aj demokratický princíp právneho štátu".

K zhodnoteniu volieb Nagy dodal, že sa za Slovensko dostali do EP proeurópske sily s výnimkou dvoch kandidátov ĽSNS. "Slovensko je dobre zastúpené okrem tých dvoch," dodal na adresu strany Mariana Kotlebu.