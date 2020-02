Žena šokovala britskú políciu: Priznanie k príprave bombového útoku v londýnskej katedrále

LONDÝN - Žena, ktorú už dávnejšie zadržala britská polícia, sa na súde priznala k dvom obvineniam z terorizmu vrátane toho, že za cieľ svojho možného bombového útoku zvažovala londýnsku Katedrálu svätého Pavla. Oznámila to v piatok britská polícia, informovala agentúra Reuters.

Safiyya Shaikhová (36) zo západného Londýna ostane vo väzbe až do vynesenia rozsudku, čo by malo byť 11. mája. Vlani v októbri ju obvinili z prípravy teroristických útokov vrátane kontaktovania ľudí, o ktorých sa domnievala, že by jej mohli pomôcť s výrobou výbušnín.

Žena je tiež obvinená z toho, že plánovala útočiť výbušninou v nemenovanom hoteli a následne sa zamerala na Katedrálu svätého Pavla, kde zamýšľala vykonať druhý bombový útok. Nachytala si tiež prejav, v ktorom deklarovala vernosť teroristickej organizácii Daeš, informuje Reuters. Dodáva, že ďalší bod obžaloby súvisel s jej údajným rozširovaním teroristických publikácií.