VIDEO Srdcervúce stretnutie s rodinou po rokoch: Daeš uniesol dievčatko (11) ešte ako dieťa

Rozšírenie organizácie Daeš a jeho násilné napadnutie irackého majoritného mesta Sinjar v auguste 2014 viedli k vysídleniu stoviek tisícov členov komunity Jazídiov a tiež k usmrteniu tisícok ľudí. Dievčatko Malek a jej rodina boli medzi tými, ktorých extrémistická skupina uniesla a odviedla do Sýrie, kde prežili život, ktorý je pre väčšinu ľudí len ťažko predstaviteľný. Takmer polovicu života strávila prežívaním pod brutálnou vládou Daešu.

V dôsledku toho Malek stratila schopnosť hovoriť kurdsky a hovorí iba arabsky. Pre kurdskú televíznu sieť Kurdistan 24 povedala, že je „veľmi šťastná“, že sa konečne mohla vrátiť k svojim príbuzným.

Malak 11 years old #ezidi arrived finally back to her community after 5 years she got found in the al hol camp.

Her mother and brother got killed in #Syria and the rest is living in the IDP Camp in Duhok#yazidis are celebrating her coming back Welcome back my dear pic.twitter.com/sITrz30ZEs