VIDEO Mimoriadne útoky na Izrael: Armáda chystá odvetu, hrozba pre Irán a Sýriu

Hovorca izraelskej armády Jonathan Conricus uviedol, že útoky vykonala palestínska militantná skupina Islamský džihád, ktorá takto konala na pokyny jednotiek osobitného určenia Kuds, ktoré patria pod iránske elitné revolučné gardy a majú základňu v Sýrii. "Zistili sme jasné prepojenie medzi Gazou a Damaskom," konštatoval Conricus s tým, že izraelská odpoveď nebude "geograficky ohraničená".

Islamský džihád je Iránom podporovaná skupina, ktorá občas operuje nezávisle od militantného hnutia Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy od roku 2007, uviedla AP. Conricus dodal, že za všetky útoky z pásma Gazy je vždy zodpovedný Hamas. Izrael podľa neho ani teraz nezaregistroval, že by sa Hamas snažil raketové útoky zastaviť. Armáda židovského štátu predtým uviedla, že militanti vystrelili z pásma Gazy na Izrael približne 30 rakiet, z ktorých asi desať zneškodnil systém protivzdušnej obrany Železná kupola (Iron Dome), dve predčasne spadli ešte v pásme Gazy a zvyšok na otvorenom území v Izraeli.

This is what’s been happening in Israel over the last 12 hours: pic.twitter.com/5awbh1nnLq