Stáva sa Francúzsko rajom pre teroristov? Štátna polícia je neustále v pohotovosti

"V roku 2018 sa nám podarilo zabrániť šiestim teroristickým útokom," uviedol. Dodal, že po troch rokoch, ktoré uplynuli od teroristických útokov v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis "riziko teroristického útoku je stále zvýšené, aj keď jeho forma sa zmenila."

Minister vyhlásil, že v roku 2018 bolo za trestné činy spojené s terorizmom odsúdených 48 osôb. Spresnil tiež, že bezpečnostné zložky štátu venujú pozornosť podozrivým osobám. Štát podľa Castanera súčasne podniká opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť radikalizácii v spoločnosti.

Za päť rokov, ktoré uplynuli od atentátov v Paríži a na jeho predmestí, sa francúzskym tajným službám a bezpečnostným zložkám podarilo odhaliť a zmariť prípravu 55 islamistických atentátov. Pre posledné vydanie nedeľníka Journal du Dimanche to uviedol štátny tajomník na francúzskom ministerstve vnútra Laurent Nunez.

Podľa neho je atentát spáchaný sympatizantmi extrémistickej organizácie Daeš vo Francúzsku "menej pravdepodobný", a to aj vzhľadom na sériu vojenských porážok, ktorú jednotky IS utrpeli v oblasti Sýrie, či Iraku. Upozornil však, že pretrváva hrozba útokov spáchaných jednotlivcami žijúcimi vo Francúzsku a útočiacimi bežne dostupnými prostriedkami. Ako príklad uviedol útočníka z Nice, ktorý v júli 2016 vrazil do davu ľudí zhromaždených na prímorskej promenáde počas osláv štátneho sviatku.

Riziko podľa Nuneza predstavujú aj krajne pravicoví radikáli. Pripomenul, že bezpečnostné zložky nedávno odhalili prípravu útoku skupiny takýchto radikálov na prezidenta Emmanuela Macrona. Podľa Nuneza v prípade ultrapravicových útočníkov ide o osoby hlásiace sa ku krajne pravicovým hnutiam, podľa ktorých úrady nereagujú dostatočne na islamistickú hrozbu. Vytvárajú preto "polovojenské jednoty sebaobrany", ktoré majú byť v prípade potreby pripravené zasiahnuť.

Teroristické útoky, ktoré sa odohrali 13. novembra 2015 vo francúzskej metropole Paríž a na predmestí Saint-Denis, si vyžiadali 150 mŕtvych a vyše 200 zranených. V krajine bol následne vyhlásený výnimočný stav.