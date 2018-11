Obavy z novej vojny zažehnané: Izrael a Hamas ohlásili prímerie, rezignácia ministra obrany

Ozbrojené krídlo hnutia Hamas ovládajúceho Pásmo Gazy uviedlo, že sa bude prímerím riadiť, kým tak bude robiť aj ich "sionistický nepriateľ". Zároveň však varovalo, že "prsty majú na spúšti", ak by "okupant" dohodu porušil. Najnovšie prímerie, ako už mnohokrát v minulosti, sprostredkoval Egypt.

Zdroj: SITA/AP Photo/Khalil Hamra

Na územie židovského štátu dopadlo z Gazy od pondelňajšieho popoludnia viac než 460 rakiet a mínometných granátov, pričom časť z nich zneškodnil systém protivzdušnej obrany Železná kupola. Izrael v reakcii zasiahol 160 cieľov militantov. V Gaze zahynulo sedem Palestínčanov vrátane piatich militantov, 26 osôb utrpelo zranenia. V Izraeli zomrel jeden palestínsky robotník, takmer 30 ďalších ľudí vyviazlo so zraneniami.

Zdroj: SITA/AP Photo/Khalil Hamra

Netanjahu obhajoval prímerie v Gaze

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajoval v stredu svoje rozhodnutie akceptovať prímerie po najvážnejšom vystupňovaní bojov s palestínskymi militantmi v pásme Gazy od vojny z roku 2014. "V časoch núdze, keď je robenie rozhodnutí kľúčové pre bezpečnosť, verejnosť nemôže byť vždy zasvätená do úvah, ktoré musia byť zatajené pred nepriateľom," povedal Netanjahu počas spomienkovej slávnosti na počesť zakladateľa Izraela Davida Ben-Guriona. "Naši nepriatelia prosili o prímerie a oni veľmi dobre vedia, prečo," dodal.

Dohoda o prímerí vyvolala kritiku aj zvnútra Netanjahuovej vlády ako aj od Izraelčanov žijúcich neďaleko pásma Gazy, ktorí žiadajú ďalšie akcie proti hnutiu Hamas vládnucemu v Gaze, pripomína agentúra AFP.

Izraelský minister obrany oznámil svoju rezignáciu

Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman, ktorý nesúhlasil s rozhodnutím bezpečnostného kabinetu o ukončení útokov v pásme Gazy, oznámil v stredu svoju rezignáciu a vyzval na vypísanie predčasných volieb. Informovala o tom agentúra AFP. Lieberman uviedol, že v súčasnosti "si štát kupuje krátkodobý pokoj, ale cenou za to bude vážne dlhodobé poškodenie národnej bezpečnosti". Dohodu s radikálnym palestínskym hnutím Hamas označil za "kapituláciu pred terorom".

"Mali by sme sa čo najskôr dohodnúť na termíne volieb," dodal s tým, že jeho strana Jisrael bejtejnu (Izrael, náš domov) opúšťa koalíciu premiéra Benjamina Netanjahua, ktorému zostane v parlamente väčšina jedného hlasu. Hamas označil odstúpenie izraelského ministra obrany za "víťazstvo pre Gazu".

Lieberman požadoval oveľa tvrdšiu reakciu na najintenzívnejšiu raketovú paľbu na Izrael od 50-dňovej vojny z roku 2014. Podľa vlastných slov tiež dôrazne nesúhlasil s tým, aby mohol Katar minulý týždeň dopraviť do Gazy finančnú pomoc vo výške 15 miliónov dolárov (13,3 mil. eur). Liebermanovo odstúpenie vstúpi do platnosti do 48 hodín, uviedla agentúra AP. Netanjahu obhajoval v stredu svoje rozhodnutie akceptovať prímerie po najvážnejšom vystupňovaní bojov s palestínskymi militantmi v pásme Gazy od vojny z roku 2014.

"V časoch núdze, keď má prijímanie rozhodnutí kľúčový význam pre bezpečnosť, verejnosť nemôže byť vždy zasvätená do úvah, ktoré musia zostať utajené pred nepriateľom," povedal Netanjahu počas spomienkovej slávnosti na počesť zakladateľa Izraela Davida Ben-Guriona. "Naši nepriatelia prosili o prímerie a oni veľmi dobre vedia, prečo," dodal.