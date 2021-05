KORONAVÍRUS Čakajú nás ťažké časy? Hrozba bankrotov a nezamestnanosti! Toto sú najväčšia riziká

Ilustračné foto

FRANKFURT - Najväčšie riziká pre ekonomiku eurozóny a jej oživenie z recesie spôsobenej pandémiou choroby covid-19 patria vysoké zadlženie a realitná bublina. Vysoké vládne podpory držali nad vodou veľkú časť eurozóny v čase pandémie. Rušenie pomoci však bude ťažké, pretože by mohlo zvýšiť bankroty a nezamestnanosť, čo by zbrzdilo rast a ohrozilo banky. Uviedla to vo svojej pravidelnej správe o stabilite Európska centrálna banka.