Občiansky aktivista zvozil facebookové hlasovanie o názve bratislavského mosta: Nešetril ani ministra dopravy

Hlasovacie ankety spustil minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Vybral 8 návrhov s najvyšším počtom "lajkov", ktoré spolu súperili. Boli rozdelené do štyroch dvojíc. Každý deň súťažila jedna dvojica. „A potom už len ostrý finálový duel, kde budú proti sebe stáť dvaja najlepší,“ uviedol minister.

Andrej Doležal Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Švihran tvrdí, že napriek tomu, že sa pôvodné tipy opakovali aj medzi návrhmi občanov, do výsledného ministrovho výberu sa dostali iba dvaja favoriti: Lužný most a Štefánikov most. „Okrem nich postúpili názvy Most A. Dubčeka, Dunajský most, Kopáčsky most, Jarovský most, Panónsky most. Záhadou je posledný názov Španielsky most,“ uviedol aktivista.

Podľa jeho tvrdenia sa jeden z diskutérov priznal, že ho vymyslel ako recesiu na španielske konzorcium, ktoré za kontroverzných okolností stavbu realizovalo. „Minister tvrdil, že názov je regulérne pomenovanie. Prečo sa vôbec recesia dostala do finále?“ pýta sa.

Švihran k štvrtému kolu hlasovania, kde sa objavila dvojica Panónsky vs. Španielsky most, podotkol, že prvé hodiny vyhrával Panónsky most, čo sa však náhle zmenilo. „Zrazu začali hlasovať stovky facebookových profilov zo Španielska, pričom vyše 80 % z nich bolo založených tento rok, ktoré rýchlo hlasovanie otočili a napriek obrovskej mobilizácií na slovenskom Facebooku sa ho už nepodarilo do záveru otočiť.“

Podľa aktivistu ostáva záhadou, kto a prečo spôsobil túto frašku s falošnými španielskymi profilmi, ktoré majú našliapnuté rozhodnúť o názve nového mosta v hlavnom meste. „Hoci o víťazstve názvu Španielsky most v štvrtom kole z drvivej väčšiny nerozhodli ľudia zo Slovenska, ministrovi sa to zdá ok a chce v tomto spôsobe výberu pokračovať, hoci hrozí, že sa manipulácia zopakuje,“ kritizuje Švihran.

Zdroj: FB/Ivor Švihran

Rezort dopravy a výstavby reaguje

Švihranov príspevok okomentovalo samotné Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Rezort uviedol, že všetkých osem návrhov pochádza od Slovákov a už v prvom kole sa vyberali podľa počtu hlasov. „Recesistické sme odfiltrovali. Nie je pravda, že toto bol iba recesistický návrh. Sám autor do diskusie na rovinu uviedol, že je to polo-vážne, polo-vtipné,“ napísalo ministerstvo s tým, že názov je plne v kompetencii ministra.

Platformu Facebook ministerstvo zvolilo preto, lebo je to najjednoduchšia a najdostupnejšia forma na oslovenie veľkého počtu ľudí. „Neporovnateľne napríklad s webom alebo inou aplikáciou. Zhodneme sa na tom, že pre kvalitné výsledky potrebujeme dostatočne veľkú vzorku. V druhom kole sa hlasuje v pavúkovi, aby to nebolo o jednorazovej mobilizácii určitej skupiny. Áno, Španieli sa mobilizovali, podobne ako obyvatelia Jaroviec či fanúšikovia M.R.Štefánika. Pevne veríme, že v ďalších kolách sa hecnú aj domáci a vyhrá ten naozaj najlepší názov,“ doložil rezort.