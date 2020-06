Tabule pri cestách vyvolali vlnu rozhorčenia: FOTO Chorý jedinec, tvrdí Erik!

„Niekomu na maďarskej strane zjavne prekáža relatívny pokoj v slovensko-maďarských vzťahoch,“ stojí v príspevku na facebookovom účte Nekŕmte nás odpadom.

Čítajte aj: Pri pohľade na FOTO z bratislavskej knižnice sa obracia žalúdok: Preboha, veď toto mohol

„Dnes na výročie Trianonu takto prekryli slovenské názvy miest na južnom Slovensku,“ píše sa ďalej.

Zdroj: FB/Nekŕmte nás odpadom

Zdvihla sa vlna rozhorčenia

„Žijem na hranici - pôvodom som z Bernolákova - ale vôbec som si to dnes počas cesty do Štúrova a domov nevšimla... A som vlastne z väčšej časti po predkoch skôr Maďarka, maminu som mala z Pešti, ale všetky školy som absolvovala tak, ako sa patrí - komplet slovenské - a štve ma to, keď sa jeden národ vŕta do druhého,“ zdôverila sa jedna z komentujúcich. „Nejdem sa nikoho zastávať, lebo toto nie je pekné, toto sa nerobí,“ pridal sa Ladislav.

Prekrytie slovenských názvov miest odsúdili aj Branislav s Erikom. „Tento počin je skôr výtvor nejakých extrémistov,“ myslí si Branislav. „Ten, čo to tam dal, chcel, aby sa o ňom písalo, diskutovalo atď. Chorý jedinec, ktorého si netreba všímať. Nebude mať publikum, stíchne sám,“ dodal Erik.

Zdroj: FB/Nekŕmte nás odpadom

Maďari si vo štvrtok pripomínajú sté výročie Trianonu. Trianonská mierová zmluva medzinárodnoprávne definitívne uzavrela uhorskú minulosť a uzákonila povojnové teritoriálne usporiadanie medzi Maďarskom a jeho susedmi vrátane Československa.